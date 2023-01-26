Tüm Türkiye'ye yayın yaparken, canlı yayın aracı ile de karış karış gezerek dinleyicileriyle buluşan Alem FM; genç, dinamik programcıları ve keyifli yayın akışı ile her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor. Alem FM'in 29. Yaş kutlamasında konuşma gerçekleştiren Alem FM Genel Yayın Yönetmeni ve TürkMedya Radyolar Reklam Grup Başkanı Sibel Toprak Egemen, ''Bugün çok duygulandığım bir gün... Herkesi hep beraber bir arada görmek beni çok mutlu etti. Alem FM 29 yaşında. 29 yılın, 22 yılını beraber yürüttük. Ben burada yaşlandım diyebilirim. Alem FM çok güçlü. Çünkü 29 yılda değişimler, dönüşümler gibi birçok şey yaşadı. Türkiye değişti ve dönüştü ama Alem FM hep güçlü kaldı. Geçmişten kopmadan gelecek ile bütünleşerek Alem FM her zaman gücüne güç katmaya devam edecek ve o günleri hep birlikte o günleri göreceğiz.' dedi.



Türkiye'nin ilk özel radyolarından biri olmasının yanısıra, erişimi en yüksek özel radyoların başında gelen Alem FM, İstanbul başta Marmara Bölgesi'nde 89.2, çoğunluğu 89.3 frekansından olmak üzere 42 ana merkezden tüm Türkiye'ye yayın yapmaktadır.