Aldığı kurbanlık koça kafa tutan amca elmacık kemiğini kırınca tedavi altına alındı
Kurban bayramı için aldığı koçla kafa tokuşturan adamın elmacık kemiği kırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir adam yaklaşan kurban bayramı nedeniyle koç beslemeye başladı. Aydınlı köyünde yaşayan 56 yaşındaki Erdoğan Kuşçu, koçunu beslemek için yem vermeye gitti.
ELMACIK KEMİĞİNİ KIRDI
İpi çözülen koç, yem verip kendisiyle kafa tokuşturan Kuşçu'ya boynuz darbesi vurdu. Koçun süsmesi sonucu sağ yanağından aldığı sert darbe ile baygınlık geçiren Kuşçu, yerde yattığı sırada bir darbe daha alınca elmacık kemiği kırıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin müdahalesi ile koç uzaklaştırılırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kuşçu, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- İçişleri Bakanı Soylu İdlib için 10 briket ev daha bağışladı
- Sarma sigara kulananlara kötü haber! 1 Temmuz itibariyle yasaklanıyor
- Aldığı kurbanlık koça kafa tutan amca elmacık kemiğini kırınca tedavi altına alındı
- Ortalamaya göre üç kat daha fazla
- Boynuzlu horoz 'Michael' görenleri şaşkına çeviriyor
- Adana'da film sahnesini aratmayan operasyon! Polis düğünü bastı, gelin son anda kurtarıldı