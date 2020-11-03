03 Kasım 2020 Salı 12:23:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 13:03:00
Alanya açıklarında tur teknesi battı
Kaynak: AA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı: (Alanya'da tur teknesinin batması) 37 kişi kurtarılmış, 1 test cansız bedenine ulaşılmıştır. "
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi battı, teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.
İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknedekileri kurtarma çalışması yürütülüyor.