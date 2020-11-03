Alanya açıklarında tur teknesi battı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi battı, teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.

İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknedekileri kurtarma çalışması yürütülüyor.