Akvaryum koyu isyanı

Çanakkale Bozcaada ilçesinin ünlü Akvaryum Koyu'nda yaşanan kapı krizi ve giriş ücreti krizinin ardından bu kez de Akvaryum Koyu'na ulaşan yola mülk sahibi tarafından demir kapı ile koya giriş-çıkış saati koyması krizi yaşanıyor. Koydan çıkarılmak istenen tatilciler Jandarma'yı çağırdı. Koya gelen Jandarma tatilcilere, 'Şahıs arazisi olduğu için kapatma hakkı var' uyarısında bulundu. Tatilciler ise, duruma 'saat 9'a kadar buradayım çıkmıyorum' diyerek, tepki gösterdi.

