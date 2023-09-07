Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekipler, olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de destek veriyor. Asel bebeğin amcası ve dedesi de çalışmaları yakından takip ediyor.

Bölgedeki iki köprüde biriken ağaç kütleleri ve selin sürüdüğü atıklar, iş makineleriyle kaldırıldı. Regülatör bölgesi ve Melendiz Çayı'nda da Asel bebek su altı arama ekibince aranıyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.