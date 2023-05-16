Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
Niğde-Ankara Otoyolu'nda bir otomobil tıra çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Niğde-Ankara Otoyolu Ortaköy gişeleri yakınında Abdo Kartal'ın idaresindeki otomobil, Parvız Sababkar yönetimindeki İran plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, otomobilde bulunan Selvi Kartal'ın hayatını kaybettiğini Abdo Kartal'ın yaralandığını belirledi.
Sürücü Kartal Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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