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04 Şubat 2023 Cumartesi 18:01:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 18:01:00

Aksaray'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Kaynak: AA

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Aksaray'da minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Hülya Ç. kontrolündeki minibüs, merkeze bağlı Karkın köyü girişinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki Esmagül Ç., Mustafa Ç. ve Elif Naz Ç. ile Canan B., Habil B. ve Hilal Nur B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : Aksaray minibüs sağlık ekipleri
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