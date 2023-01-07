Aksaray'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında
Kaynak: AA
Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına takıldı.
Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahmut Ö, 06 HA 1536 plakalı otomobiliyle 5 Ocak'ta yakıt almak için Şamlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.
Dolum için hazırlık yapıldığı sırada araç alt kısmından bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek alevler söndürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yakıt almak için pompaya yaklaşan araç bir anda alev alınca çalışanların sürücüyü uyarması, sürücü ile arkadaşının araçtan inerek kaçması ve çalışanların yangın tüpleriyle alevleri söndürmesi yer alıyor.
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