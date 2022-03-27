Akşam solist, sabah ayakkabı tamircisi

Samsun'da ayakkabı tamirciliği yapan 60 yaşındaki Rahmi İbatsalı, babasından öğrendiği mesleği 40 yılı aşkındır sürdürüyor. Mesleğini yaparken 15 yıl önce koristlik ve solistik yapmaya da başlayan İbatsalı, sahnelerde sesiyle de yeteneğini gösteriyor.



Sahnede solistlik yapıp gündüzleri de ayakkabı tamir eden İbatsalı, dükkânında saz bulundurmayı da ihmal etmiyor. Rahmi İbatsalı, ayakkabı tamirinden arta kalan zamanlarda da bu tutkusunu sergiliyor. Bazen müşteriler de ona eşlik ediyor.