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30 Eylül 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 16:00:00

Akrep çiftliği

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Şanlıurfa'da Metin Örenler, çok değerli olan akrep zehrinin sağımını yapıyor.

Şanlıurfa'da Metin Örenler, çok değerli olan akrep zehrinin sağımını yapıyor. Kurduğu tesiste yetiştirdiği 15 bin akrebin zehrinin sağımını yapan Örenler, ilaç ve savunma sanayisinde kullanılan zehrin litresinin 10 milyon dolara satıldığını ve çeşitli ülkelerden siparişler almaya başladıklarını söyledi. Türkiye'de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip Metin Örenler, hem dünyanın en tehlikeli hem de en pahalı işini yapıyor. Örenler, 550 metrekarelik kapalı alanda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü ve dünyadaki tüm akrep ile yılan sokmalarına karşı etkili olan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri yetiştirip, sağımını yapıyor. Türkiye'de bugüne kadar akrep zehrinin anti panzehir olarak kullanıldığını, kendilerinin de ilaç sektöründe kullanılmak üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren Örenler, bakanlıklardan aldıkları izinlerle 50 bin akrebin yetiştirileceği kapasiteye sahip tesis kurduklarını dile getirdi. Doğadan topladıkları akreplerin çoğalmalarını sağladıklarını ve şu an tesiste 15 bin akreplerinin bulunduğunu dile getiren Örenler, gelecek yıl 30 bin akrep sayısına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Etiketler : Akrep çiftliği akrepler Androctonus Crassicauda ilaç ve savunma sanayisi
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