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15 Haziran 2020 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 15:30:00

AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı

Kaynak: DHA

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Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki üç saat boyunca kentin genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı bilgisini paylaştı.

AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

Ayrıca yapılan açıklamada, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. Yağışların kenti terk etmeyeceğini belirten açıklamada "Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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