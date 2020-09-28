Akıllı ulaşım sistemleri eylem planı açıklanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'deki yolların tamamının akıllı hale getirileceğini vurguladı.

"Akıllı Ulaşım Sistemleri Hareketlilik Merkezi" kuracaklarını belirtti.

"Strateji belgesi ve eylem planı ile güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, çevreci ve sürdürülebilir akıllı ulaşım ağı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, "Bu konuda ülke genelinde topyekün seferberliğe gideceğiz" ifadesini de kullandı.