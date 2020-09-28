Akıllı ulaşım sistemleri eylem planı açıklanacak
Kaynak: AA
Akıllı ulaşım sistemleri strateji belgesi ve eylem planı yarın açıklanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hedeflerinin Türkiye'de sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'deki yolların tamamının akıllı hale getirileceğini vurguladı.
"Akıllı Ulaşım Sistemleri Hareketlilik Merkezi" kuracaklarını belirtti.
"Strateji belgesi ve eylem planı ile güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, çevreci ve sürdürülebilir akıllı ulaşım ağı oluşturmak istiyoruz" dedi.
Karaismailoğlu, "Bu konuda ülke genelinde topyekün seferberliğe gideceğiz" ifadesini de kullandı.
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