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18 Eylül 2021 Cumartesi 23:56:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 23:56:00

'Akıllı Tarım Atölyeleri' TEKNOFEST'te boy gösterecek

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk tarım ve teknoloji temelli eğitim müfredatına sahip sosyal projesi ve eğitim hareketi olan Akıllı Tarım Atölyeleri (ATA), Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçileriyle buluşacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki TARNET'in markası olan ATA, tarımın sorunlarına ve verimlilik ihtiyaçlarına çözümler üretmek için 24 ayrı başlıkta tarımı ve teknolojiyi birleştirerek uygulamalı eğitimler veriyor.

Elektronik kitleriyle tarımda verimlilik formülleri üreten ATA Projesi, aynı zamanda Tarım Teknolojileri Etkinlik Kitabı ile de bu alanla hiç temas etmemiş kitlelerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Okulların açılmasıyla Ankara ve Burdur'da faaliyetlerine başlayan atölyelerin, teknolojik tarım laboratuvarlarında, topraklı ve topraksız tarım yapılırken, otomasyon kitleriyle kurulabilen seraları da atölye isteklilerine sunuluyor.

Farklı yaş grupları ve bilgi seviyelerine uygun eğitimleri bulunan atölyelerde, Türkiye'de yine tarım teknolojileri alanında ilk kez uygulanan kodlama ve görüntü işleme temelli robotik uygulamalar yapay zekayla birleştirilerek farklı tarım teknoloji komponentlerinin altyapısı öğretiliyor ve hazırlanıyor.

TEKNOFEST'TE ZİYARETÇİLER RENKLİ OYUNLAR VE SÜRPRİZLERLE BULUŞTURULACAK

Tarım teknolojilerini kendi alanında yeni nesiller için farkındalık faaliyetlerine dönüştüren Akıllı Tarım Atölyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Osmaniye Gençlik Kampı'nda düzenlediği "Tarım Teknoloji Kampı" ile tarım teknolojilerinde de eğlenerek öğretme modelinde fark oluşturdu.

TARNET, bu saha faaliyeti sonunda hazırlanan sonuç çıktı raporuyla bölgesel ATA merkezleri için eğitmenlerini tüm Türkiye genelinde seçmeye başladı.

21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST'e ilk kez katılacak olan ATA, buradaki TARNET standında ziyaretçileriyle buluşacak.

Ziyaretçilere farklı tecrübelerle tarım teknolojilerini anlatacak ve sürpriz hediyeler dağıtacak olan atölyeler, temas ve etkinlik alanında Tohum Topu, Biyomimikri ve ATA Kutu Oyunları etkinlikleriyle de farklı gün ve saatlerde ziyaretçilere hitap edecek.

Etiketler : teknofest ziyaretçi Akıllı Tarım Atölyeleri ATA
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