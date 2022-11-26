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26 Kasım 2022 Cumartesi 23:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 23:30:00

Akdeniz'de deprem

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AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken; depremin Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : AFAD Akdeniz deprem
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