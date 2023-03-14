Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 19.35'de 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 4,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-03-14
Saat:19:35:58 TSİ
Enlem:35.556 N
Boylam:21.818 E
Derinlik:4.22 km
Detay:https://t.co/LIIkM1D4of@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi