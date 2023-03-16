Mersin Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

Mersin Valisi'nden 'deprem' açıklaması: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 22.59'da Akdeniz'de Mersin Körfezi'nde gerçekleşti.

4,3 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Erdemli ilçesine 11,47 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

MERSİN VALİSİNDEN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan; "Deprem, Mersin ilimizde özellikle sahil bandındaki ilçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.

Mersin'in birçok noktasından hissedilen sarsıntının ardından panik yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Korku nedeniyle evlerine girmek istemeyenler, parklarda ve araçlarında vakit geçirdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremle ilgili yazılı açıklamasında, "Deprem, Mersin ilimizde özellikle sahil bandındaki ilçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.