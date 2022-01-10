Akdeniz bölgesinin batısı için fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bölgenin batısında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.