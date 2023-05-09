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09 Mayıs 2023 Salı 18:40:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 18:40:00

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 18.22'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Etiketler : AFAD deprem son dakika
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