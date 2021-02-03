Akar'ın davetlisi Hira bavulunu hazırladı

Haberden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı ile askeri yetkililer aileyi ziyaret edip, Ankara'ya davet etmişti. Heyecanı her geçen gün artan Hira, bavulunu hazırladığını ve Anıtkabir'i görmek için sabırsızlandığını söyledi.