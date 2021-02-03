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03 Şubat 2021 Çarşamba 00:21:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 09:02:00

Bakan Akar'ın davetlisi Hira bavulunu hazırladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki kızı Hira için 'kardan Anıtkabir' yapmıştı.

Haberden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı ile askeri yetkililer aileyi ziyaret edip, Ankara'ya davet etmişti. Heyecanı her geçen gün artan Hira, bavulunu hazırladığını ve Anıtkabir'i görmek için sabırsızlandığını söyledi.

Etiketler : Hulusi Akar Mehmet Şerif Karahan Anıtkabir
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