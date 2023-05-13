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Akademik arılar üretime başladı
13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:57:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:57:00

Akademik arılar üretime başladı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan arıcılık faaliyetleri üretime başladı. 80 kovan ile üretim yapan tesiste bir taraftan öğrenciler öğrenim alırken diğer taraftan vatandaşlar sağlıklı ürünle buluşturuluyor.

1 ton civarında üretim kapasitesine sahip tesiste üretim bütünüyle doğal yollarla yapılıyor. Laboratuvar da yapılan analizlerin ardından vatandaşlara sunulan bal, geçtiğimiz yıllarda aldığı ödülle vatandaşların güvenini kazandı. Yapılan üretimin ardından maliyetine yapılan satışlar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Prof. Dr. İrfan Oğuz, vatandaşların güvenle alabilecekleri doğal bir üretim yaptıklarını belirterek, "Burası merkezimize bağlı olarak faaliyet gösteren arıcılık tesisimiz. Burada yapılan çalışma üretime dayalı bir çalışmadır. Burada bir araştırma yönü yok şu anlık sadece öğretim var. Burada öğrencilerin görsel olarak yerinde görmeleri için bulunan bir tesistir. Burada 80 kovan arıyla yaylaya çıkacağız. Bizim özelliğimiz üretimimizin tamamen doğal olması. Her yıl analiz yapılıyor, ödülde almışlığımız var. Yıllık olarak 1 ton civarında üretim yapıyoruz. Bu üretimleri petek ve süzme bal olarak kampüste bulunan ofise götürüyoruz. Burada çalışan ve dışardan gelen ziyaretçiler alım yapabiliyor. Halkımızın sağlıklı ürünle buluşması adına maliyetine satışlar yapıyoruz. Bizim öncelikli amacımız kar amacı olmadığı için mutlaka burada şeker uygulaması olmuyor. Kış döneminde arıların hayatını sürdürmesi için verilen şeker dışında hiç bir şekilde şeker vermiyoruz. O şekerde arıların hayatta kalması için verilen şekerdir. Bizim satışa sunacağımız ballar tamamen doğal çiçeklerden arıların ürettiği ballardır. En iyi ürünleri halk ile buluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Etiketler : tokat arı üretim
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