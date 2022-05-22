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22 Mayıs 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 17:30:00

AirPods sağır etti iddiası

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Teknoloji devi Apple, kablosuz kulaklığı AirPods'un bir çocuğun kulak zarını yırttığı gerekçesiyle dava edildi.

Teknoloji devi Apple, kablosuz kulaklığı AirPods'un bir çocuğun kulak zarını yırttığı gerekçesiyle dava edildi. Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan bir aile çocuğun Netflix üzerinden dizi izlediği sırada 'Amber Alert' ismi verilen bir acil durum uyarı sisteminin sesine maruz kaldığını bu şiddetli sesin çocukta kalıcı işitme kaybına neden olduğunu iddia etti. Şirketi ihmalle suçlayan aile dava açtı.

Açıklamalara göre Teksas eyaletinde yaşayan bir aile, Apple'a AirPods kulaklıkları sebebiyle dava açtı. Gelen haberlerde, çocuğun 2020'nin mayıs ayında Netflix üzerinden dizi izlediği sırada 'Amber Alert' ismi verilen bir acil durum uyarı sisteminin sesine maruz kaldığı ifade edildi. Oldukça yüksek sesli bir uyarı sistemi olan Amber Alert, kayıp veya kaçırılan çocuklar konusunda kullanıcıları bilgilendirmek için kullanıyor. Davaya göre bu ses, 12 yaşındaki çocuğun kulak zarının yırtılmasına neden oldu. Aile de bunun sonucunda kalıcı işitme kaybı ve kulak çınlamasının ortaya çıktığını, çocuğun baş dönmesi yaşadığını ve işitme cihazı takmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu nedenle de aileye konu hakkında yeteri kadar bilgi ve uyarı sağlamadığı gerekçesiyle Apple'a dava açıldığı aktarıldı.

Ailenin avukatı da yaptığı açıklamalarda "Bu çocuğun hayatı ciddi şekilde değişti. Apple, AirPods'un ses seviyeleri hakkında bir uyarı vermedi ve işitme kaybının oluşmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Etiketler : AirPods sağır etti iddiası Amber Alert Apple AirPods
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