Aileye yardım için mucit oldular

Aileye yardım için mucit oldular

Samsun'un Terme ilçesinde ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Muhammet Mert ve ilkokul öğrencisi kardeşi 8 yaşındaki Miraç Efe Gödek, okuldan arta kalan zamanlarında, Trabzon hurması kurutarak kazanç sağlayan ailelerine yardımcı oluyor. Çuvallar dolusu hurmaları elleriyle tek tek soyan anne ve babasının zorlandığını gören kardeşler meyve soyma makinesini tasarladı.