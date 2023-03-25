VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremlerden etkilenen Gölbaşı ve Besni'deki sanayi tesislerini ziyaret etti
Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin soruşturma talebi
Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu
Teniste Avrupa'nın en fazla gelişen ülkesi ödülü Türkiye'ye verildi
Kızılay sahurda da iş başında
25 Mart 2023 Cumartesi 16:22:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 16:22:00

Ailesi Atlas'tan o da yaşam mücadelesinden vazgeçmedi

ABONE OL

Konya'da Ülker Gökdemir'in dünyaya getirdiği bebek, damar ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Konya'da hamilelik sürecinde ikizinden birinin kalbinin durdurulmasına karşı çıkan Ülker Gökdemir'in dünyaya getirdiği bebek, damar ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Atlas'ın iyileşmesiyle iki bebeğini de sağlıklı şekilde kucağına alan Gökdemir "Atlas zorlu bir yaşam mücadelesi verdi. Ben ona 'küçük savaşçı' diyorum, yaşamak için çok savaştı. İnşallah birlikte çok mutlu günler geçireceğiz" dedi.

Etiketler : konya bebek ameliyat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX