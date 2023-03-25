Ailesi Atlas'tan o da yaşam mücadelesinden vazgeçmedi

Konya'da hamilelik sürecinde ikizinden birinin kalbinin durdurulmasına karşı çıkan Ülker Gökdemir'in dünyaya getirdiği bebek, damar ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Atlas'ın iyileşmesiyle iki bebeğini de sağlıklı şekilde kucağına alan Gökdemir "Atlas zorlu bir yaşam mücadelesi verdi. Ben ona 'küçük savaşçı' diyorum, yaşamak için çok savaştı. İnşallah birlikte çok mutlu günler geçireceğiz" dedi.