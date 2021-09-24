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Aileler Yarışıyor: Hafta içi her akşam, 21.00
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24 Eylül 2021 Cuma 15:25:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 15:25:00

Aileler Yarışıyor: Hafta içi her akşam, 21.00

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"360" ve "24 TV" ailelerinin kıyasıya mücadele edeceği, kahkaha dolu bir bölümle "Aileler Yarışıyor" bugün 21.00'de 360 ekranlarında!

360 ekranlarının keyifle izlenen yarışma programı "Aileler Yarışıyor" da bu akşam TürkMedya çatısı altında bulunan 24 TV ve 360 aileleri kıyasıya mücadele ediyor.

24 TV'nin deneyimli sunucuları; Kaan Yakuphan, İbrahim Güneş, Erkan Kol, Merve Aydın ve Nur Köşker 24 ailesi adına yarışacak. 360 ailesini ise deneyimli sunucuları; Prof. Dr. Murat Aksoy, Selda Hasret Arslan, Yıldız Yakar, Lokman Dağ ve Bahar Özmen temsil edecekler.

Günlük hayattan çok basit soruların sokaktaki 100 kişiye sorulması sonucu alınan en popüler cevapları bulmaya çalışan yarışmacılar, final etabında büyük ödülü kazanmak için yarışacaklar.

"360"ve "24 TV" ailelerinin kıyasıya mücadele edeceği, kahkaha dolu bir bölümle "Aileler Yarışıyor" bugün 21.00'de 360 ekranlarında! Sizde bu eğlenceye şahit olmak istiyorsanız sakın kaçırmayın!

Etiketler : 360 ekranları Aileler Yarışıyor Radamel Falcao 24 TV
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