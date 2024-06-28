Aile hekimi ölüleri muayene etmiş!

Konya'da Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü, daha önce 3 ilde il sağlık müdürlüğü yapan aile hekimi Dr. Mustafa Ö.'nün (53) poliklinik kayıtlarını inceledi.

İncelemede kısa zaman aralıklarında çok fazla hasta kaydı yapıldığı ve aynı soy isimli kişilerin fazlaca kaydedilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

ÖLÜLER İÇİN MUAYENE KAYDI AÇILMIŞ



Soruşturmada polikliniğin 'Obezite' listesinde Mayıs 2023'te ölen Emine Dudu Samancı'ya (38) ölümünden sonra 15 kez, Haziran 2023'te ölen Ismihan Serttaş'a (68) ise 9 kez obezite tedavisi için muayene kaydı açıldığı tespit edildi.



Doktorun bu sayede haksız kazanç elde edeceği saptanan soruşturma dosyası, Dr. Mustafa Ö. ve poliklinikte görevli hemşire Süreyya P. hakkında 'idari' soruşturma açılması için Konya Valiliği'ne, 'adli' soruşturma için de Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İDDİALARI REDDETTİ



Dr. Mustafa Ö., kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, "Bana ait ana bilgisayarı Süreyya P. kullanıyordu. Sistem ölü insanları yaşıyor gibi önüme getiriyordu" dedi.