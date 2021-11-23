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23 Kasım 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 09:42:00

Aile bireyleri gözaltına alınmıştı: Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, tutuklandı

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Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müsüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal, tutuklandı, anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında olduğu 7 kişi serbest bırakıldı

3 yaşındaki Müsülüme Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adliyeye sevk edilen dedesi Hasan Yağal, tutuklanırken anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında olduğu 7 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin dün adliyeye sevk edilen çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede H. Yağal tutuklandı.

Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin dün adliyeye sevk edilen çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede H. Yağal tutuklandı.

Diğer aile yakınları savcılıkça serbest bırakıldı.

"KIYAFETLERİ ÜZERİNDE DEĞİLDİ"

3 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban, Müge Anlı'nın programında konuştu

Mersin Gülnar'da, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenini bulan kadın çoban Ayşe Bacak, "Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı"nda canlı yayına katılarak o anları anlattı. Normalde o bölgeye gitmediğini ancak hayvanları otlatırken, köpekler havlayınca Müslüme'yi bulduğu yere geldiğini anlatan Bacak, "Müslüme'nin cansız bedenini görünce kardeşimi aradım. O da muhtara haber vermiş. Jandarmaya teslim edip evime gittim. Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, kişiler dün adliyeye sevk edilmişti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

Etiketler : Müsülüme Yağal dedesi tutuklama Nöbetçi sulh ceza hakimliği Karaman
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