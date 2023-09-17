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17 Eylül 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 15:00:00

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı

Kaynak: AA

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Ahırkapı açıklarında kuru yük gemisi ile konteyner gemisi çarpıştı. Kazada herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahırkapı Demir Bölgesi'nde "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinin çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, "(Gemilerde) KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : kıyı emniyeti genel müdürlüğü ahırkapı gemi
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