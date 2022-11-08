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08 Kasım 2022 Salı 18:08:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 18:08:00

Ağrı'daki trafik kazasında yaralanan 18 kişiden 17'si taburcu edildi

Kaynak: AA

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Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında yaralanan 18 kişiden 17'si, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Belediye Başkanı Savcı Sayan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşerek baş sağlığı diledi.

Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Devletin bütün imkanlarıyla dünden bu yana anlık olarak durumu takip ettiklerini ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bizzat olayla kendisi ilgilendi. Biz de burada bütün kurumlarla canhıraş bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın acısını hafifletmeye çalışıyoruz. Belediye ve Valilik olarak dün 150 vatandaşımızın konaklamasını ve hizmetlerini yaptık. Hiçbir eksiğimiz yok. Cenaze ve diğer araçlarımız hazır. Sadece çok aşırı bir şekilde yanma olduğu için DNA gerekiyordu. Gerekli numuneler alındı. Onların sonucunu bekliyoruz. Sonuçlardan sonra cenazeleri ailelerine teslim edeceğiz. Bu acıyı azaltarak paylaşmaya çalışıyoruz."

Vali Osman Varol da kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla hastane önünde görüşerek cenazelerin teslim süreciyle ilgili bilgi verdi.

Kazada yaralanan 18 kişiden 17'si, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden 77 yaşındaki Muhlise Işık'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın Tutak ilçe merkezinde dün karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü. Kazada 7 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : ağrı trafik kazası yolcu otobüsü
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