VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ağrı'da mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
THY Çanakkale şehitlerini tarihi mektuplarla andı
Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücreti açıklaması
Türkiye ve AB arasında 3 yıl sonra bir ilk!
Başkan Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Ukrayna: Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, esir alınan 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
Küresel ekonomide enflasyon çıkmazı: Bir psikolojik savaş mücadelesi
Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiğdemler çiçek açtı
Benzin ve motorinde indirim
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor
Başkan Erdoğan: Sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayırmadık
"İnsani durum giderek kötüleşiyor"
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Otobüs şoförü olacak
Sevenleriyle buluşuyor
Müziğe el attı
Virüs sarstı
Yüzüğünü sakladı
Malaga'da festivale katılacak
“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”
Teklisine Grammy desteği
17 Mart 2022 Perşembe 15:33:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 15:33:00

Ağrı'da mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Beklemez köyüne bağlı Kardeşler mezrasında yaşayan Muhsine Oğur ve 2 aylık kızı Helin rahatsızlandı.

Bölgede etkili olan kar ve tipiden dolayı yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyen anne ve bebeğin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine biri paletli 2 ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, yolun ulaşıma açık olduğu Karadoğu-Beklemez köylerini birbirine bağlayan yol ayrımına kadar ulaştı.

Ekipler, bu mevkiden sonra ulaşıma kapalı olan 10 kilometrelik yolda yer yer 1 metreyi bulan karla mücadele ederek paletli ambulansla mezraya ulaşıp anne ve bebeğine ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Paletli ambulansa alınıp yolun açık olduğu mevkiye kadar getirilen anne ve bebeği, 7 saatlik bir mücadelenin ardından ambulansa teslim edildi.

Anne Muhsine ve minik Helin Oğur daha sonra kaldırıldıkları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Etiketler : Helin Oğur Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Paletli ambulan
Oyuncunun emeklisi olmaz

Oyuncunun emeklisi olmaz
Bir süre kafamı dinleyeceğim

Bir süre kafamı dinleyeceğim
36 yıl sonra zirvede

36 yıl sonra zirvede
20 şehir dolaşacaklar

20 şehir dolaşacaklar
Yaramızda Kalsın ağlattı

Yaramızda Kalsın ağlattı
‘Kuruluş Osman'a taze kan

‘Kuruluş Osman'a taze kan
İstanbul dünyanın en güzel şehri

İstanbul dünyanın en güzel şehri
Ailecek tatil

Ailecek tatil
Bembeyaz buluşma

Bembeyaz buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER