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Ağrı'da kardelenler çiçek açtı
27 Mart 2023 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 16:00:00

Ağrı'da kardelenler çiçek açtı

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Ağrı'da bu yıl kar yağışının az olması ve yerde uzun süre kalması nedeniyle kış mevsimi kısa sürdü.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bu yıl kar yağışının az olması ve yerde uzun süre kalması nedeniyle kış mevsimi kısa sürdü. Yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Merkeze bağlı Yakınca köyündeki ovaları beyazlığıyla kaplamaya başlayan kardelenleri gören vatandaşlar ise hem manzaranın tadını çıkardı hem de o anları fotoğrafladı.

Etiketler : ağrı kardelen çiçek

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