Ağrı Dağı'na kuş göçü başladı

Havaların ısındığı Ağrı Dağı Milli Parkı'na güney yarımküreden dünyada nesli tehlike altında olan türlerin de yer aldığı kuş göçü başladı. Yurdun en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Iğdır tarafında kalan Karasu ve Bulakbaşı sulak alanında yaban hayatı hareketliliği yaşanıyor.

Aylarca sürecek olan göçün ilk kafilesinde ötücü ve ördek türleri, sulak alanlara gelerek kuzey yarımkürede havaların ısınmasını beklemeye koyuldu. Gelen türler arasında, nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu "kırmızı liste"ye alınan kız kuşu (Vanellus vanellus) da bulunuyor.