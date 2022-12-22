Ağrı Dağı'na bir yılda 20 bin dağcı tırmandı

Ağrı Dağı'na bir yılda 20 bin dağcı tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Ülkemiz yabancı dağcıların cazibe noktalarından biri" dedi. Başar, "Dünyanın birçok yerinden dağcılar ülkemize gelmekte. Bunun başında da Ağrı Dağı geliyor. Ağrı Dağı 2022'de 20 binin üzerinde dağcıya ev sahipliği yaptı" diye konuştu.

