VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da aracın mı var, derdin var! Otoparka kartel ücreti
İmamoğlu hamlesi Akşener'i masada yalnızlaştırdı
Türkiye düşmanlarının getirdiği önerge reddedildi
Bugün burçları neler bekliyor? 23 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor
Suyu yeterince ve zamanında içmeliyiz. Günde iki litre tezi çürütüldü
22 Aralık 2022 Perşembe 17:13:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 17:13:00

Ağrı Dağı'na bir yılda 20 bin dağcı tırmandı

ABONE OL

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Başar, "Ülkemiz yabancı dağcıların cazibe noktalarından biri" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Ülkemiz yabancı dağcıların cazibe noktalarından biri" dedi. Başar, "Dünyanın birçok yerinden dağcılar ülkemize gelmekte. Bunun başında da Ağrı Dağı geliyor. Ağrı Dağı 2022'de 20 binin üzerinde dağcıya ev sahipliği yaptı" diye konuştu.

Etiketler : türkiye dağcılık federasyonu ağrı dağı dağcı
Gaziantep çıkarması

Gaziantep çıkarması
Dünya kupası finali sitemi

Dünya kupası finali sitemi
Sade ve güzel

Sade ve güzel
90'lar Las Vegas yolcusu

90'lar Las Vegas yolcusu
Pembeli Hande

Pembeli Hande
Katar'da izdihim

Katar'da izdihim
Siyah gece

Siyah gece
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
Aleyna'yı tanımıyorum

Aleyna'yı tanımıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX