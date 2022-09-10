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10 Eylül 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 20:00:00

Ağrı Dağı 'ağlıyor'

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Ağrı Dağı'nın zirvesindeki şapka buzulları erimeye başladı. Türkiye'nin çatısının ağladığını söyleyen dağcılar, küresel ısınma nedeniyle eriyen buzullar nedeniyle zirveye tırmanmakta zorlandı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN

İran ve Ermenistan sınırında yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır arasında bulunan, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın buzulla kaplı zirvesi, her geçen gün eriyor.

Her sene dünyanın dört bir yanından gelen binlerce dağcı grubu ve turistin ağırlandığı Ağrı Dağı'ndaki buzulların hızla erimesi, tırmanış yapanların kamerasına yansıdı.

'CEHENNEM VADİSİ'NE KADAR

Eriyen buzullar nedeniyle dağcılar, zirveye çıkmakta zorlandı. Dağdaki buzulların 10,2 kilometrekarelik alana sahip olduğunu söyleyen Profesyonel Dağcı Mustafa Bingöl, "5 bin metrede buzullardan inanılmaz bir su akıyor. İlk defa Ağrı Dağı'nın zirvesinde yüzeysel bir su akıntısını görüyoruz. Bu hızlı erimeden dolayı zaman zaman sel de olabiliyor" diye konuştu.

Etiketler : ağrı dağı buzul küresel ısınma
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