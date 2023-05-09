'Ağlayan gelin' için yayladalar

Doğa fotoğrafçılarından Hulki Muradi, yaklaşık 40 yıllık fotoğrafçı olduğunu, 2017 yılından beri de Türkiye'nin farklı bölgeleri ve dünyanın birçok ülkesine geziler düzenlediklerini söyledi. Asıl hedeflerinin kültürel buluşmayı sağlamak olduğunu ifade eden Muradi, "Fotoğraf aslında işin bahanesidir. Gittiğimiz yerin güzelliklerini, yemeklerini, kültürünü tanıtıyoruz. Bu sefer de Batman'ın Sason ilçesine ters lalenin izinden geldik sonra da çileğine gideceğiz. Fotoğrafçı arkadaşlarımız bu güzellikleri kadrajlarına hapsedecekler. İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Mersin'den geliyoruz. Burada çekilen fotoğraflar dünyanın çeşitli ülkelerdeki yarışmalara gönderiliyor. Düşünsenize Sason'un ters lalesi İngiltere'deki bir fotoğraf yarışmasında ödül alıyor bu hakikaten çok güzel kültüre bir etkinliktir" dedi.



"BURALARA HUZURUN GELDİĞİNİ DUYUNCA ÇIKIP GELDİK"

İstanbul'dan gelen fotoğraf sanatçılarından Meral Akbulut, bölgeye huzurun hakim olmasıyla birlikte artık Doğu ve Güneydoğunun dağlarını rahat ve güvenli bir şekilde gezip dolaşabildiklerini söyledi.



Bölgenin saklı kalmış güzelliklerinden ters laleleri görmek için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Meral Akbulut, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan sırf bu endemik bitkileri yerinde görmeye geldim. Önceleri buralar çok güvenli bölgeler değildi. Bizler artık buralara huzurun geldiğini duyunca çıkıp geldik. Bu güzellikleri görmek için zirveye kadar çıktık. Herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum".

"GERÇEKTEN GÖRSEL BİR ŞÖLEN VAR BURADA"

Adana'dan geldiğini belirten fotoğraf sanatçılarından Yusuf Ertan Elma ise "Adana'dan geliyorum. Bugün Batman'ın Sason ilçesindeki Şilek Yaylası'ndayız. Endemik bir çiçek olan ters laleleri görmeye geldik. Ömürleri kısa olduğu için özellikle bu dönemde görmeye geldik. Gerçekten görsel bir şölen var burada. Zorlu bir yolculuğun ardından zirveye ulaştık ve bu görsel şölenle karşılaştık" diye konuştu.



Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aktaş da, Türkiye'nin birçok ilinden gelen fotoğraf sanatçılarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Ters lalenin artık Sason ile özdeşleştiğini vurgulayan Aktaş, "Ters lale Türkiye'den dünyada ender yerlerde var. Bunlardan biri de ilçemizdir. Endemik bir bitkidir, devletin koruması altındadır" ifadelerini kullandı.