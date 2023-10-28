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28 Ekim 2023 Cumartesi 07:51:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 07:51:00

Ağlatan hatıra

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Bisikletle dünya turuna çıkan Norveçli genç Trabzon'da trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cenazeyi almaya gelen ailesine Sürmene bıçağı hediye edildi. Bıçak üzerindeki "Ruhu burada her zaman mutlu olacak" yazısı aileyi gözyaşına boğuldu.

SÜRMENE'Yİ DE YASA BOĞDU

Ülkesinden 20 Ağustos'ta Asya turu için bisikleti ile yola çıkan 26 yaşındaki Steffene Emil Snppene, Trabzon'dan Rize istikametine bisikleti ile giderken Çamburnu Tüneli'nde bir kamyonun kendisine çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü kaza sonrası gözaltına alınırken, kazayı duyan aile oğullarının özel eşyalarını almak üzere ilçeye geldi.

OĞULLARININ RESMİ DE VAR

Kaza yerini görmek isteyen baba, anne ve üvey kardeşten oluşan aile burada duygusal anlar yaşadı.

Sürmene Belediye meclis üyesi olan bıçak imalatçısı Atakan Berk, aileyi iş yerine davet ederek üzerinde oğullarının resminin bulunduğu Norveç dilinde "Ruhu burada her zaman mutlu olacak" yazılı bir bıçak hediye etti.

Aile bu hediye karşısında gözyaşı döktü.

Etiketler : dünya turu trabzon trafik kazası bisiklet
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