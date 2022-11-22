Ağlatan goller

Futbolcu olmayı çok isteyen Serebral palsi hastası Alperen Fatih hayalini, kardeşinin antrenmanında penaltı atışıyla gerçekleştirdi. Ailesinin yardımı ve yürüteçle sahaya çıkan Fatih, top kaleye girerken sevinç gözyaşı döktü.

KARDEŞİNİN MAÇLARINI KAÇIRMIYOR

Bursa'da yaşayan Ayşe-Ömer Altuntaş çiftinin oğlu Alperen Fatih, 2001 yılında serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Ayakta durmakta, yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken Alperen Fatih'in en büyük hayali, futbolcu olmaktı. Rahatsızlığı nedeniyle top oynayamayan Alperen Fatih, bu özlemini Dikkaldırım Futbol Okulu'na giden kardeşi Eray'ı (9) izleyerek gidermeye çalışıyor.

ART ARDA ÜÇ GOL ALMA MUTLULUĞU

Kardeşinin idmanlarını izleyen Alperen Fatih, aynı zamanda takımın da en büyük destekçisi oldu. Takıma verdiği desteği gören oyuncular ve antrenör, Alperen Fatih'e penaltı attırmak isteyince duygusal anlar yaşandı. Antrenörün teklifiyle büyük mutluluk yaşayan Alperen Fatih, babasının yardımıyla sahaya gelerek penaltı attı. Art arda 3 topu da kaleye gönderen Alperen Fatih sevinç gözyaşı döktü.

Çocukluğundan beri futbolcu olma hayali kuran Alperen Fatih, "Kardeşimi izlemeye geldiğimde, tempo tutarak beni sahaya çağırdılar, sonra da penaltı attırdılar. Çok sevindim, 3 gol attım" dedi.