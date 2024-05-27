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27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:30:00

Ağlatan doğum günü sürprizi! Unutulmaz kutlama

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Otizmli Hakan Emir'in doğum günü olduğunu öğrenen polisler, siren sesleriyle evin önüne gelerek, ellerindeki pastayla kaldırımda Hakan Emir'i bekledi. Polisleri karşısında gören Hakan Emir, mumları ağlayarak üfledi.

AİLESİ POLİSLERE RİCA ETTİ

Düzce'de yaşayan 8 yaşındaki Hakan Emir Ustaoğlu'nun yakınları polis ekiplerine ulaşarak, otizmli Hakan Emir'in doğum günü olduğunu ve kendisine sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Küçük çocuğun ailesinin talebini kırmayan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hakan Emir'in evinin önüne siren sesleriyle geldi.

MOTOSİKLETLE TUR ATTILAR

Ekipler, hayret dolu bakışlar arasında araçlarından ve motosikletlerinden inerek, kaldırımda Emir'i bekledi. Evden çıkan küçük çocuk, pastayı ve polisleri karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Özel çocuğun gözyaşları polisleri de duygulandırdı. Emir'i kucaklayan ekipler, gözyaşlarını silerek doğum gününü kutladı. Pastanın mumlarını üfleyen Emir, motosikletle gezdirildi.

Etiketler : düzce otizmli özel çocuk doğum günü kutlama polis
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