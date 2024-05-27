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27 Mayıs 2024 Pazartesi 17:02:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 17:02:00

Ağlarken iki kere düşünün! Gözyaşı cilde zararlı

Kaynak: GUNES.COM.TR

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Acılar kalbe gözyaşı cilde zarar veriyor. Acının sargısı da çaresi de yok. Bir gözyaşı kaldı o da zararlı çıktı! Detaylar haberimizde...

Hayatınızdan çıkarttığınız kişilerin hem kalp, hem cilt burcu var! Kalbimizi kırdıkları yetmiyor, bu da cildimize zarar veriyor.

Gözyaşının içinde bulunan tuz, toksin ve potansiyel bakteriler cilt yüzeyine girer. Tuz, cildin kendine ait olan nemin kaybolmasını sağlar. Bu da ciltteki ölü deri oranını yükselterek cildin daha fazla kırışmasını, tahriş olmasına sebep oluyor. Gözyaşında bulunan tuz, cildin sıvı dengesini bozarak dehidrasyona (su kaybına) sebep olur.

Gözyaşını peçete ile silmek, bariyerin işlevini kaybetmesine, nem kaybına ve bu da cildin kurumasına yol açar. Cilt bariyerinin bozulmasıyla akne ve sivilce yüzünüzde hoşgeldin partisi yapar. Migren ve baş ağrısı etkilerini de eklersek hiçbir şey göz yaşımıza değmezmiş! Ayrıca, ağlamak, duygu iniş çıkışlarına, anksiyeteye ve migren gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. 'Ağlamak güzeldir' derken gözlerde oluşan şişliğin, tansiyon yükselişinin, göz sağlığını bozduğunu söylemeden geçmeyelim. Ağlamak gerçekten güzel midir?

Aynanın karşısına geçip ağlarken nasıl gözüküyorum denemelerinin zararlı olduğunu da söyleyelim! En büyük adım gerçeği görmekte, ağlamakta güzeldir gülmekte...

Etiketler : gözyaşı ağlamak ağlamak güzeldir gözyaşının cilde zararı
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