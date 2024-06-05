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05 Haziran 2024 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 17:45:00

Ağlama krizini durdurmanın en kolay yolu

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Çocukların ağlama krizini yönetemeyen ebeveynler de oturup ağlıyor ve durum aslında eşler arasında farklı krizlere yol açıyor. Çocukların ağlama krizleriyle baş etmenin yollarını bir araya getirdik.

Birçok ebeveyn bu zamandaki çocukların inatçı olduğundan ya da ağlama krizlerinden bahseder. İstediğini alamadığında, uykusu geldiğinde ya da misafirlikte bazen çocuğunuzu tanıyamazsınız. İyi huylu çocuğun bir anda ağlama krizine şahit olursunuz. Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Çünkü birçok ebeveyn çocuk büyütürken benzer sahneleri yaşıyor.

Çocukların ağlama krizini durduran yöntemleri derledik. İşte ebeveynleri krizden kurtaran öneriler...

EŞLER ORTAK FİKİRDE OLMALI

Eşinizle aynı cevabı vermeye çalışın ve kendinizden emin olun.

AİLEYLE SOSYALLEŞİN

Aile ortamları çocuklar için mükemmeldir. Boş zamanlarında beyin fırtınası yapmalarına ve grup faaliyetleriyle ilgili kararlara katılmalarına izin verin. Örneğin akşam yemeğinde ne pişireceğinize ailece karar verebilirsiniz ya da bir kutu oyunu oynayarak keyifli saatler geçirebilirsiniz.

YARDIMLAŞIN

Çocuklar konusunda tek kalmak güçsüzlüğe ve yıpranmaya sebep olur. Kendinize zaman verin ve yardım alın.

ÇOCUĞUNUZA ULAŞMAYI DENEYİN

Çocuğunuzun duygularını sabırla öğrenmeye çalışın. Bunun için onunla konuşup güvende hissetmesini sağlayın.

OLUMLU BİR ROL MODEL OLUN

Çocuklar, anne ve babasını rol alır. Bu sebeple onlara, olumsuz şeyleri ortadan kaldırmak için hayatlarını olumlu faaliyetlerle ve düşüncelerle nasıl dolduracaklarını öğretin. Böylece zamanla olumlu duyguları yerleştirmiş olacaksınız.

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