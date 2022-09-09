Ağaç tepesinde çoban oteli

Sivas'ın Gemerek ilçesi Çepni kasabasında yaşayan Olgun Keskin ve Nihat Başer, gece geç saatlere kadar hayvan otlatan çobanların güvenle uyuyabilmeleri için ağaca otel kurdu. Çobanların geceleri yırtıcı hayvanlardan korunması ve barınmaları için ağaç evi yaptıklarını belirten ikili, yoldan geçen herkesin de gelip konaklayabileceğini söyledi.

