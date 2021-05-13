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13 Mayıs 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 18:00:00

Ağaç köklerine hayat veriyor

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Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde yaşayan 64 yaşındaki Raşit Öztürk, topladığı ağaç kökleri ve dallarını, doğallığını bozmadan baston ve çeşitli figürlere dönüştürüyor.

Ağaçtan kağnı, kaşık, traktör, uçak ve tank maketi de yapan Öztürk, aynı zamanda tespih ve doğal taş da biriktiriyor.

Avcılık yapan arkadaşlarıyla doğaya çıktığında ağaç dalı ve kökü toplayan Öztürk, bunlardan evinin bahçesinde doğal kıvrımlarını bozmadan küçük dokunuşlarla baston ve çeşitli figürlerin yer aldığı süs eşyaları yapıyor. Raşit Öztürk ağaç kökleriyle uğraştığını, ağaçlardan hem baston hem hayvan figürü yaptığını söyledi.

Zaman zaman arkadaşlarıyla ava gittiğini belirten Öztürk, "Kimseyi bulup da doğada gezemiyorum, avcılara takılıyorum, onlar avlanırken ben de ormana zarar vermeyecek şekilde kuru ağaçların kökünü ve dallarını topluyorum. Söktüğüm ağaç neye benziyorsa ona keser ve törpü ile şekil vermeye çalışıyorum. Kurbağaya, yılana, keçiye, kuşa benziyorsa doğallığını bozmadan ona göre törpülüyor ve zımparalıyorum, havya makinesi ile yakıp vernikliyorum" diye konuştu.

Evinde 600'ün üzerinde baston ve çeşitli hayvan figürleri bulunduğunu aktaran Öztürk, sergi açmak istediğini ancak yer bulamadığı için çalışmalarını evinde sergilediğini kaydetti.

Öztürk, yaptığı 300'den fazla maket kağnıyı yakınları ve arkadaşlarına hediye ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : yozgat aydıncık raşit öztürk ağaç kökü
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