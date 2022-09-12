Ağ mezarlığı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi 'Hayalet Ağ Avcılığı Marmara' projesi kapsamında, Marmara Adası çevresinde gerçekleştirdikleri dalış sırasında hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zararı görüntüledi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi 'Hayalet Ağ Avcılığı Marmara' projesi kapsamında, Marmara Adası çevresinde gerçekleştirdikleri dalış sırasında hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zararı görüntüledi.