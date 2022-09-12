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12 Eylül 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 17:00:00

Ağ mezarlığı

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi 'Hayalet Ağ Avcılığı Marmara' projesi kapsamında, Marmara Adası çevresinde gerçekleştirdikleri dalış sırasında hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zararı görüntüledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi 'Hayalet Ağ Avcılığı Marmara' projesi kapsamında, Marmara Adası çevresinde gerçekleştirdikleri dalış sırasında hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zararı görüntüledi.

Görüntülerde hayalet ağa takılan ve ölmek üzere olan bir 'lipsoz' cinsi balığın kurtarılması da yer aldı. Prof. Dr. Ayaz, Marmara Adası'nda deniz dibinin ağ mezarlığı haline geldiğine dikkati çekip, "4 ay daha dalsak temizleyemeyiz" dedi.
Etiketler : AĞ MEZARLIĞI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Adnan Ayaz
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