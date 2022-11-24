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24 Kasım 2022 Perşembe 21:15:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 21:15:00

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün başlayan sağanak sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye bağlı Başören köyündeki 2 bin 200 metre rakımlı Çakmaktepe mevkisi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, çektikleri karlı manzara görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Etiketler : Afyonkarahisar kar yağışı Başören köyü
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