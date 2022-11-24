Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kentte dün başlayan sağanak sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye bağlı Başören köyündeki 2 bin 200 metre rakımlı Çakmaktepe mevkisi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, çektikleri karlı manzara görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
- Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
- Sakarya'da deprem sonrası 45 yapıda hasar oluştu
- Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
- Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1 milyon lira kaynak
- Saç Tasarım Uzmanı Murat Kılıç: “Benzersiz Bir Saç Kesimi Oluşturmak Mümkün”
- Avcılar Sahil'de atlı denetim