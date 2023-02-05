VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İsrail'de emekli savaş pilotuna "Netanyahu'ya ölüm tehdidi" soruşturması
Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak
‘Acıların kadınıyım'
Sesime yakışan şarkıyı söylüyorum
Albümden ilk şarkı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref öldü
Hepsi pastadan pay kapma telaşında! "Babacan ‘FETÖ ağzıyla' konuşuyor"
Ümraniyespor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Çin, ABD'nin yüksek irtifa balonunu vurarak düşürmesini protesto etti
Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' şoku
Sony, 2022 mali yılı net kâr tahminini yükseltti
Bugün burçları neler bekliyor? 5 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Meksika'da şampiyon oldu
Kişisel gelişim neden önemlidir?
İstanbul'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli: Çok sayıda sefer iptal
Kanser depresyona neden oluyor!
Kemik erimesine karşı günde 3 bardak süt için
Genetik testlerle meme kanseri riski belirlenebiliyor
İstanbul Valiliği, beklenen olumsuz hava şartlarına karşı alınan önlemleri açıkladı
Çatalca'da bir fabrikada çıkan ve yandaki fabrikaya da sıçrayan yangın söndürüldü
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem... AFAD duyurdu
05 Şubat 2023 Pazar 09:44:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 09:44:00

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait S.C. (68) idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada kolu kırılan yolculardan Adem Kaya (54), AA muhabirine, Şanlıurfa'dan otobüse bindiğini ve Bodruma gittiğini söyledi.

Kazada şoförün uyuduğunu iddia eden Kaya, "Yolda buzlanma falan yoktu. Ben de kaza anında yarı uyur vaziyetteydim. Otobüsün uçtuğunu gördüm. Otobüsün altında kalan insanlar vardı. Ölenler vardı, öğrendiğim kadarıyla 8 kişi ölmüş. Çok kötüydü. Sonra bizi ambulanslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirdi. Benim kolum kırılmış gerçekten kötüydü. Allah sabır versin." diye konuştu.

Etiketler : afyonkarahisar yolcu otobüsü kaza yaralı
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Prestijli gala

Prestijli gala
33 yaşına zamanla girdi

33 yaşına zamanla girdi
Öğrencilerin bilet parası devletten

Öğrencilerin bilet parası devletten
‘Çöp Adam' tatilde

‘Çöp Adam' tatilde
Sahnelere 1 ay sonra dönecek

Sahnelere 1 ay sonra dönecek
Aşk paylaşımı

Aşk paylaşımı
Tarihi handa klip

Tarihi handa klip
El ele alışveriş

El ele alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX