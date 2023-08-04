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04 Ağustos 2023 Cuma 16:54:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 16:54:00

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

B.C. (59) idaresindeki 03 YB 655 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında, M.A.K'nin kullandığı (23) 34 GDK 194 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki M.C.K. (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etiketler : trafik kazası afyon afyon trafik kazası
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