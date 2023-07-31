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31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:15:00

Afyonkarahisar'da görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay kıdemli çavuş şehit oldu

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu.

N.Ö (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü tır, Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halindeyken yolun sağına devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'ya, emniyet tedbiri aldığı sırada, M.G (39) yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet daha sonra devrilen tıra çarparak durdu.

Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mustafa Tatlı, N.Ö ve M.G yaralandı.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ MUSTAFA TATLI'NIN AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

Şehit Tatlı'nın (33) Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Döngele Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa ile annesi Bayram Tatlı'ya şehadet haberini, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya verdi.

Jandarma ekiplerince şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin evli ve bir çocuk sahibi olduğu, iki kardeşinin ve eşinin polis olarak görev yaptığı, komiser olan bir kardeşinin ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Etiketler : afyonkarahisar kaza şehit jandarma
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