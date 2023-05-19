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Afyonkarahisar'da gölette boğulan liseli öğrenciler anıldı
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19 Mayıs 2023 Cuma 20:15:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 20:15:00

Afyonkarahisar'da gölette boğulan liseli öğrenciler anıldı

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'da gölette boğulan 2 öğrenci, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde anıldı.

Hocalar ilçesindeki kutlama programlardaki halk oyunları, stand-up gösterileri ve yarışmalar, Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölette boğulan Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Mehmet Can Küçükoğlu ve Halil Erkan'ın anıları için iptal edildi.

Bu gösteriler yerine, öğrenciler için anma programı düzenlendi.

Okulun Kapalı Spor Salonu'ndaki programda, Yeşil Hisar Yunus Emre İlkokulu ve lise öğrencileri, siyah kıyafetleriyle türkü ve ağıtlar seslendirdi.

Programda söylenen Mamoş türküsü sırasında Mehmet Can Küçükoğlu ve Halil Erkan'ın 19 Mayıs kutlamaları için hazırlık provalarında sergiledikleri gösteri, oyunlar ve normal resimlerinin slayt geçişi esnasında büyük üzüntü yaşandı.

Hocalar ilçesindeki Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, piknik yapmak için 13 Mayıs'ta gittikleri Çamoğlu köyü mevkisindeki Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet etrafında gezintiye çıkmış, göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isterken suya düşen bir öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi boğulmuştu.

Etiketler : Afyonkarahisar Hocalar ilçesi kutlama programı
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