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10 Mart 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 11:45:00

Afrikalılar çevreci Türk'e hayran kaldı

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Çevreci kimliği ve Youtube kanalında yakaladığı tüm balıkları doğaya geri bırakmasıyla bilinen iş insanı Suat Yiğit, yakalaması çok zor olan, yüksek ticari değerinden dolayı nesli tehlikede olan Blue Marlin balığını yakaladı.

Çevreci kimliği ve Youtube kanalında yakaladığı tüm balıkları doğaya geri bırakmasıyla bilinen iş insanı Suat Yiğit, yakalaması çok zor olan, yüksek ticari değerinden dolayı nesli tehlikede olan Blue Marlin balığını yakaladı. Ve 'mavi mucize' diye bilinen Marlin balığını ait olduğu Hint Okyanusuna geri salarak, Mauritius adası sakinlerinin kalbinde taht kurdu. Marinaya Blue Marlin balığının yakalandığını ve geri salındığını temsil eden kırmızı bayrakla dönen ekip, tüm balıkçılar ve yerel halk tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Türkiye'de oltayla tutulan en büyük kılıç balığı rekoru gibi balıkçılık alanında pek çok rekorun ve turnuva şampiyonluklarının sahibi, iş insanı ve ünlü YouTuber Suat Yiğit; 2004 yılından günümüze turizm sektöründe benzersiz organizasyonlara öncülük eden, genç iş insanı Berk Aktan ile Miami, Panama, Bahamalar, Mauritius ve Filipinler gibi egzotik rotalarda, dev balıklarla maceralara devam ediyor. Son olarak Afrika'nın Mauritius adasında dünyanın yakalaması en zor balığı, her balıkçının hayallerini süsyelen ve "Mavi Mucize" olarak bilinen Blue Marlin balığını yakalayarak ulaşılması zor bir hedefi daha gerçekleştirerek bir ilke imza attılar.

Etiketler : Afrikalılar ÇEVRECİ TÜRK Miami Panama Bahamalar Mauritius Blue Marlin balığı
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