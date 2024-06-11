Afrika'da filler arasındaki iletişim ortaya çıkarıldı

Bilim insanlarınca yapılan araştırmada, 1986-2022 arasında Kenya'da yaşayan fillerin çıkardığı 469 birbirinden farklı ses incelendi.

Araştırmacılar, Afrika fillerinin birbirlerine seslenirken özel sesler çıkardıklarını tespit etti.

Araştırmacılar, fillerin kendilerine ya da başka bir file yöneltilen çağrılara verdikleri tepkileri incelediklerinde, kendilerine hitap edilirken kullanılan sesleri duyan fillerin, diğer fillere hitap edilene kıyasla daha hızlı ve daha sesli tepkiler verdiğini gözlemledi.

Bununla birlikte yunuslar ve papağanlar, muhataplarının seslerini taklit ederek cevap veriyorlar.

Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.