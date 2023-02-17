Afetzedenin suyu 'ateş savaşçıları'ndan
Deprem bölgesinde yaşanan içme suyu ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü; afetzedeler ve bölgede görev yapan ekiplerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Antalya'nın farklı ilçelerinden çok sayıda orman personeli ile 20 arazözü deprem bölgesine göndermişti.
Arazözlerle deprem bölgesindeki afetzedelere ve bölgede görev yapan ekiplere içme suyu taşıya ateş savaşçıları, depremzedeler için adeta can suyu oldu. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde afetzedeler için 7/24 su taşıyan ekipler, bir yandan da enkaz çalışması tamamlanan sokakların temizliğini gerçekleştiriyor.