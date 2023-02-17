Afetzedenin suyu 'ateş savaşçıları'ndan

Arazözlerle deprem bölgesindeki afetzedelere ve bölgede görev yapan ekiplere içme suyu taşıya ateş savaşçıları, depremzedeler için adeta can suyu oldu. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde afetzedeler için 7/24 su taşıyan ekipler, bir yandan da enkaz çalışması tamamlanan sokakların temizliğini gerçekleştiriyor.

